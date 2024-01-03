صاحبة منصة «إيجيبتا»: هدفنا تسويق الحرف اليدوية والحفاظ عليها من الاندثار

تسعى منصة «إيجيبتا» إلى تسويق المنتجات اليدوية والمصرية عبر الإنترنت، بهدف توفير تسويق احترافي للمنتجات، والحفاظ على الحرف اليدوية من الاندثار، وفق ما أوضحته انتصار صلاح صاحبة فكرة إطلاق المنصة.

وأضافت صاحبة فكرة إطلاق المنصة، أن «إيجيبتا» توفر معرضًا كبيرًا خاصًا بأصحاب الحرف اليدوية، ويمكن للأشخاص الاطلاع على المنتجات من خلال الوجهة ومن ثم طلب المنتج والتواصل مع صاحبه.

وأضافت أنَّ المنصة تضم أيضًا جزءًا إخباريًا حول معارض الحرف اليدوية ومعلومات جديدة وأفكار خاصة بالتسويق يمكن للجميع الاستفادة منها من أجل تسويق المنتجات، مؤكّدًا أنَّ المنصة لا تفرض أي شروط على الراغبين بالاشتراك بها، سوى امتلاك منتج يدوي أو تراثي ويكون مصريًا.

وتعد منصة «إيجيبتا» خطوة مهمة في سبيل الحفاظ على الحرف اليدوية المصرية، وتسويقها بشكل احترافي يضمن لها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين.