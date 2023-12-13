رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي: اليهود يحاولون إزالة المقدسات الدينية

قال الأنبا إرميا مكرم، رئيس المركز الثقافي والقبطي الأرثوذكسي، إن اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار، حينما كان العالم يعبد الأصنام وخاضعا للوثنية، لكن هذا الزعم غير حقيقي على الإطلاق؛ إذ أن اليهود خانوا عهد الله لهم، وغضب الله عليهم.

الأنبا إرميا: اليهود شعب قاسٍ

وأضاف رئيس المركز الثقافي والقبطي الأرثوذكسي، خلال الندوة التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية، بعنوان «واقع القضية الفلسطينية بين التهجير والتصفية»، أن اليهود شعب قاسٍ، لا يعرف الرحمة أو الهدوء؛ إذ قتلوا الأبرياء من الأطفال والنساء في غزة، منذ بداية عدوانهم في السابع من أكتوبر، كما أنهم يستغلون الدين من أجل إزالة العرب بصفة عامة، والمقدسات الدينية بصفة خاصة، من أجل أن يبدأ عهدا جديدا لهم، وبناء هيكل سليمان الذي يعتقدون أنه يقبل فيه الذبيحة، وهذا لن يحدث لأن الله ليس معهم.

عدم دخول القدس الشريف إلا مع دخول الإمام الأكبر

وأوضح أن البابا شنودة الثالث أخد قررا واضحا بعدم دخول القدس الشريف إلا مع دخول الإمام الأكبر له، كما أخذ البابا شنودة الثالث قرارا بأن من يذهب إلى القدس لغير العمل فإنه يوقع عليه عقوبة كنسية كبيرة، لأنه كان يتبنى وينصر القضية الفلسطينية بشكل دائم.

في المقابل، قال الدكتور عبد الله مبروك، عضو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إننا كنا نعاني خلال الفترة الماضية من اختفاء القضية الفلسطينية من المحافل الدولية، إلا أن منذ العدوان على غزة، فإن القيادة السياسية المصرية تحركت على الفور من أجل وقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى القطاع.