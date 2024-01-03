«متحدث الوزراء»: الدولة أجلت رفع أسعار السلع الاستراتيجية 3 مرات منذ 2022

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه منذ عام 2022، أجلت الدولة 3 مرات رفع أسعار السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء وصلت لـ90 مليار جنيه في 2023: «الدولة تحملت كل هذا العبء، ومن الاستحالة على أي دولة أن تستمر في زيادة الاستدانة».

ولفت «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الحكومة لم ترفع لمدة 3 سنوات سعر تذكرة النقل العام والمترو، وجرت زيادة الأسعار لتغطية أسعار التشغيل والصيانة، منوها أن الدولة دفعت 30 مليار جنيه لصيانة الخط الأول بالمترو، وترك هذه الأمور يعيق الدولة عن القيام بمهامها.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: «رفع دعم الكهرباء كان مخططاً له في 2023، لافتا إلى أن المشروعات التنموية زادت حد الاستهلاك؛ بالتزامن مع استيراد مصر للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وزيادة أسعار الكهرباء محاولة لتخفيف الضغط عن الميزانية».

واستكمل: «رئيس الوزراء أكد أن نسب النمو انخفضت، لكن الدولة قادرة على جعل نسب البطالة منخفضة، والاقتصاد المصري سيعتمد في عملية الإصلاح على سياسة مالية وسياسة نقدية وإصلاحات هيكلية تختص بها الحكومة، خاصة وزارة المالية للتحكم في حجم الديون الخارجية، وهدفنا خفض مؤشر التضخم إلى ما دون الـ10% مع بداية 2025».