أستاذ تمويل واستثمار: مصارحة المسؤولين رسالة طمأنة للمواطنين

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استعرض خلال مؤتمر اليوم، تكاليف كل باب من أبواب الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه المكاشفة تضمنت حجم تكلفة العيش وهو رقم كبير جدا و«خرافي» يقدر بـ100 مليار جنيه بالعام، لافتا إلى أن الدولة تدعم رغيف العيش بـ91 مليار جنيه.

الأوضاع الاقتصادية العالمية وراء استمرار الأعباء الاقتصادية

وأضاف «بدرة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» على شاشة «الحياة»، أن الأعباء التي تتكبدها الدولة كان من المفترض أن تنتهي منذ 3 سنوات، لكن الأوضاع الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي بالداخل.

فاتورة باهظة للدعم تتكبدها الدولة

وأردف، أن الدولة تحملت دعم السولار بـ90 مليار جنيه كما تحملت دعم قطاع الكهرباء بــ90 مليار جنيه، لافتا أن حديث المسؤولين يبعث برسائل طمأنة للمواطنين.