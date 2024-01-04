«صحة الفيوم» تعلن الطوارئ وتوفر عيادات متنقلة بالكنائس قبل عيد الميلاد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم حالة الطوارئ، ورفعت درجة الاستعداد للقصوى في مختلف المستشفيات والقطاعات والمنشآت الصحية بنطاق الإقليم، استعدادًا لانطلاق احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، والتي تبدأ الجمعة القادمة، كما عقدت غرفة الأزمات بالمديرية لمتابعة احتفالات الأقباط أولًا بأول، والتدخل في حالة حدوث أي طارئ.

وكشف الدكتور شريف صبحي مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، إنّه جرى رفع درجة الاستعداد للقصوى، بمحيط الكنائس الكبرى بمختلف أرجاء محافظة الفيوم، فضلًا عن المتواجدة قرب الحدائق، والمتنزهات، والميادين، لاستقبال المواطنين في حالة وقوع أي طوارئ.

انعقاد غرفة الأزمات

وأشار إلى أنّه جرى عقد غرفة العمليات والأزمات برئاسة وكيل وزارة الصحة، موضحًا إنّه تم التشديد على كافة القطاعات الطبية والمستشفيات، بضرورة الالتزام بجميع تعليمات مكافحة العدوى، فضلًا عن الواقيات الشخصية، والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، بالإضافة إلى استعداد فريق الانتشار السريع.

زيادة عدد الأطباء

من ناحيته، أوضح الدكتور محمد عبد الله مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، إنّه جرى زيادة عدد الأطباء في النوباتجية بكافة الأقسام الحرجة، فضلًا عن توافر أكياس الدم بأعداد زيادة، وحصر ومراجعة ثلاجات حفظ الموتى، إلى جانب التأكد من من جاهزية جميع الأقسام الحرجة والمعاونة بالمستشفيات العامة والمركزية، مشددًا على ضرورة إبلاغهم بمصابي الحوادث الذين تستقبلهم المستشفيات أولًا بأول.

توفير اللقاحات والأمصال

وشدد الدكتور محمد عبد التواب مدير الشؤون الوقائية بمحافظة الفيوم، على توافر كافة اللقاحات والطعوم، والأمصال في جميع المستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، موجهًا بضرورة تكثيف الرقابة على الأغذية خصوصًا في المطاعم والمنشآت السياحية والأسواق بالتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

عيادات متنقلة في الكنائس

وذكرت الدكتورة نيفين شعبان مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، إنّه سيجري توفير خدمات المبادرات داخل الكنائس الكبرى، إلى جانب توفير عيادات متنقلة في مختلف المتنزهات بجميع أرجاء المحافظة.