شيماء البرديني: مصر صاحبة الرأي الأكثر صوابا في الأزمة الفلسطينية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ مصر صاحبة الرأي الأكثر صوابا في الأزمة الفلسطينية خاصة أنّها تظهر دعمها للقضية في جميع المحافل الدولية، وتؤكد حق فلسطين في دولة مستقلة على عاصمة 67.

وأضافت شيماء البرديني، خلال استضافتها في برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلامي رامي الحلواني، المُذاع على شاشة إكسترا نيوز، أنّ مصر لم تترك يومًا واحدًا دون دعم القضية الفلسطينية على كل المسارات، مؤكدة أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنّ تصفية القضية الفلسطينية لن تحدث، والتهجير أمر غير وارد على الإطلاق.

وتابعت الكاتبة الصحفية، أنّ مصر تلعب دورًا عظيما وعاقلا في القضية الفلسطينية، وتتحدث بلسان العقل الذي يحاول فرض الهدوء في العالم كله.

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يعاني حالة من الضعف والوهن، وخير دليل على ذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتخبطة، واستمرار العدوان، ودخول دول أخرى في دائرة الصراع مثل لبنان.