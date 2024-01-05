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سعر اليورو اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك المختلفة

كتب:

وليد عبد السلام
09:01 ص | الجمعة 05 يناير 2024
اليورو - أرشيفية

اليورو - أرشيفية

شهدت العملة الأوروبية اليورو، استقرارًا مقابل الجنيه، اليوم الجمعة 5-1-2024 داخل البنوك المصرية، إذ سجل اليورو اليوم، في البنك المركزي المصري 33.76 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر اليورو اليوم الجمعة 5-1-2024 في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 5-1-2024، في البنك المركزي 33.76 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو اليوم الجمعة 5-1-2024 بالبنك الأهلي المصري، 33.56 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم الجمعة، 33.56 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية بنهاية اليوم الجمعة، 34.04 جنيه للشراء، و34.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي، 34.04 جنيه للبيع، و34.30 جنيه للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام