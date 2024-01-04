وظائف جديدة بالقطاع الصحي في القليوبية.. إليك الشروط ورابط التقديم

أعلنت مديرية الشؤون الصحية والسكان بالقليوبية حاجتها لاستقطاب الكوادر الإدارية المتميزة عن طريق الانتداب من العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة لشغل وظائف مدير إدارة صحية حيث إن القليوبية بها 13 إدارة صحية مختلفة ومدير إدارة فنية بديوان المديرية بالإدارات الشاغرة.

شروط وظائف القطاع الصحي بالقليوبية الجديدة

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن جرى وضع شروط لشغل الوظائف الجديد بالقطاع الصحي والتقدم لها وفقاً للشروط التالية:

- التمتع مهارات التواصل والعمل الجماعي

- الحصول علي مؤهل عالٍ مناسب يتلاءم مع طبيعة العمل مؤهل طبي.

- خبرة عملية في نفس المجال الوظيفي، والإلمام بمسؤوليات ومهام الوظيفة.

- إلمام المتقدم باللوائح والقوانين.

- ألا يكون المتقدم محال لأي محاكم تأديبية.

- حصول المتقدم على تقارير الكفاية بتقدير ممتاز عن آخر ثلاث سنوات.

- قدرة المتقدم على تحمل الضغط وحل المشاكل التي تواجه العاملين خلال العمل.

أن يكون المتقدم من العاملين التابعين لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية.

مواعيد التقدم لوظائف الصحة الجديدة بالقليوبية

أشار وكيل وزارة الصحة إلى بدء تلقى الطلبات من اليوم ولمدة 7 أيام من تاريخ موضحا أنّه لن يلتفت إلى أي طلبات ترد بعد نهاية المدة المقررة.

معايير الاختيار لوظائف الصحة في القليوبية

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه يتم اختيار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير لإجراء المقابلات الشخصية طبقًا لمتطلبات شغل الوظيفة.

طريقة التقديم

أضاف أنه تقدم الطلبات لسكرتارية وكيل وزارة الصحة بديوان عام المديرية ببنها بحيث أن تكون مكتملة البيانات، وتضم بيان حالة وظيفية مبين به الجزاءات والإجازات والإحالة للمحكمة التأديبية، مع تقديم مقترحات لتطوير العمل.

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