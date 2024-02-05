شروط ترخيص مزرعة دواجن.. كل ما تريد معرفته لتأسيس مشروع ناجح

تخضع شروط ترخيص مزارع الدواجن في مصر إلى قانون رقم 12 لسنة 2008، بشأن تنظيم تربية الدواجن، وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 773 لسنة 2009، بشأن قواعد وإجراءات الترخيص لإنشاء مزارع الدواجن.

وفيما يلي أهم شروط ترخيص مزرعة دواجن، والأوراق المطلوبة لذلك، وخطوات الحصول على الترخيص، ونصائح للحصول عليه:

شروط ترخيص مزرعة دواجن

- الحصول على موافقة الأجهزة المحلية، وذلك من خلال تقديم طلب ترخيص إلى مكتب الوحدة المحلية التابع للمحافظة.

- الحصول على موافقة إدارة حماية الأراضي؛ وذلك للتأكد من أن الأرض المقرر إنشاء المزرعة عليها، لم يتم التعدي عليها، وأن البناء بها يأخذ الشكل القانوني.

- أن يكون البناء مطابقًا لمواصفات الصحة العامة

- تحديد نوع الطيور التي ستُربى داخل المزرعة.

- تحديد رأس المال المخصص للمشروع؛ لأنه سيتوقف عليه حجم المزرعة.

- لابد من أن تكون المزرعة بعيدة عن التجمعات السكنية بمسافة لا تقل عن كيلو متر أو 2 كيلو متر.

- استصدار ترخيص لتشغيل المزرعة.

- يكون الترخيص مؤقتًا ويتوجب تجديده بصفة دورية مرة كل عام.

- الالتزام التام بضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوي.

- يتم استصدار ترخيص التشغيل بناءً على معاينة فنية تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.

- الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك من خلال تقديم طلب ترخيص إلى مكتب الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابع للمحافظة.

- توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء مزرعة الدواجن، مثل مصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي.

- توفير أماكن مناسبة لتربية الدواجن وتجهيزاتها.

- يجب توفير العمالة الماهرة اللازمة لإدارة مزرعة الدواجن، مثل الأطباء البيطريين والفنيين.

الأوراق المطلوبة لترخيص مزرعة دواجن

فيما يلي الأوراق المطلوبة لترخيص مزرعة دواجن في مصر:

- طلب ترخيص مزرعة دواجن.

- صورة من رخصة البناء.

- صورة من شهادة ملكية الأرض.

- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.

- شهادة خلو الأرض من الأمراض الحيوانية.

- دراسة الأمان الحيوي للمشروع.

خطوات الحصول على ترخيص مزرعة دواجن

يتم الحصول على ترخيص مزرعة دواجن من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى مكتب الوحدة المحلية التابع للمحافظة، وعادةً ما تتضمن هذه الخطوات ما يلي:

1. زيارة مكتب الوحدة المحلية التابع للمحافظة للحصول على نموذج طلب ترخيص مزرعة دواجن.

2. ملء نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة.

3. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

4. دفع رسوم الترخيص.

5. انتظار الموافقة على الترخيص.

أهمية ترخيص مزرعة دواجن في مصر

يُعد ترخيص مزرعة دواجن أمرًا ضروريًا لممارسة نشاط تربية الدواجن، ويمنح الترخيص المزرعة الشرعية للعمل، ويضمن الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

نصائح للحصول على ترخيص مزرعة دواجن

فيما يلي بعض النصائح للحصول على ترخيص مزرعة دواجن في مصر:

- ابدأ بالتخطيط الجيد لمشروعك قبل التقدم للحصول على الترخيص.

- تأكد من توفر جميع المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.

- قدم الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

- احترم المواعيد المحددة للتقديم للحصول على الترخيص.

الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية

بالإضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة، يجب على صاحب مزرعة الدواجن الالتزام ببعض المعايير الصحية والبيئية، مثل:

- توفير أماكن مناسبة لتربية الدواجن، مع مراعاة معايير الأمان الحيوي.

- توفير مياه الشرب النظيفة والطعام الآمن للدواجن.

- إجراء الفحوصات البيطرية الدورية للدواجن.

- التخلص الآمن من مخلفات الدواجن.

وذلك لضمان سلامة الدواجن وصحة الإنسان.