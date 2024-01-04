رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

صلاح مغاوري: القاهرة محور أساسي لحل القضية الفلسطينية باعتراف جميع دول العالم

كتب:

مريم جاد
05:44 م | الخميس 04 يناير 2024
نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

علّق صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوفد الكونجرس الأمريكي في مصر.

وقال «مغاوري» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز» إنّ توقيت الزيارة ذا أهمية كبرى، لأنّه يأتي في ظل التطورات الأخيرة، التي تشهدها القضية الفلسطينية، إلى جانب استهداف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فضلا عن التطورات الجارية في المنطقة، التي تهدد بإمكانية تصعيد الأوضاع أكثر مما عليه.

وأكد أن القاهرة تعتبر المحور الأساسي لحل القضية الفلسطينية باعتراف جميع دول العالم، كما أنها تلعب دورًا مهمًا من أجل عدم تصعيد الأوضاع داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا للعمل على وقف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

شيماء البرديني: مصر تحظى باهتمام دولي بفضل دورها في القضية الفلسطينية

كوفيات وإكسسوارات.. القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في أزقة شارع المعز

محمود مسلم: مصر لم تخرج من الوساطة في القضية الفلسطينية.. وإذا حدث سيكون كارثة

برلمانية: مصر تؤدي دورا رياديا في القضية الفلسطينية

محمود مسلم: لا أحد يدفع الثمن في القضية الفلسطينية عبر التاريخ سوى مصر

لافروف: موسكو تدعم إجراءات مصر لدعم القضية الفلسطينية

«برلمانية الوفد بالشيوخ» تثمن جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية: لا تزال مستمرة

رئيس «مصر بلدي»: الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت على مر العصور

حزب المؤتمر: جهود مصر لا تتوقف لدعم القضية الفلسطينية
بقلم مريم جاد