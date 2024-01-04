صلاح مغاوري: القاهرة محور أساسي لحل القضية الفلسطينية باعتراف جميع دول العالم

علّق صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوفد الكونجرس الأمريكي في مصر.

وقال «مغاوري» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز» إنّ توقيت الزيارة ذا أهمية كبرى، لأنّه يأتي في ظل التطورات الأخيرة، التي تشهدها القضية الفلسطينية، إلى جانب استهداف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، فضلا عن التطورات الجارية في المنطقة، التي تهدد بإمكانية تصعيد الأوضاع أكثر مما عليه.

وأكد أن القاهرة تعتبر المحور الأساسي لحل القضية الفلسطينية باعتراف جميع دول العالم، كما أنها تلعب دورًا مهمًا من أجل عدم تصعيد الأوضاع داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا للعمل على وقف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية.