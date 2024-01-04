أستاذ علاقات دولية: دوائر صنع القرار بواشنطن تقدر دور الدولة المصرية في خفض التصعيد بالمنطقة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن اهتمام مجلس الشيوخ الأمريكي بالاستماع لرؤية الدولة المصرية، يعكس تقدير دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية لدور الدولة المصرية للعمل على خفض التصعيد بالمنطقة بشكل كبير.

انفتاح مصري على مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة

وأضاف «فارس» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن اللقاءات المتعددة للدولة المصرية مع الأطراف المتعددة يؤكد على الانفتاح المصري على مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم القضايا المهمة وعلى رأسهم القضية الفلسطينية باعتبارها الحدث الأبرز.

السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتفق مع التشريعات الدولية

وتابع أن الدبلوماسية المصرية تسير بالاتجاه الصحيح فيما يخص القضية الفلسطينية بما يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، لافتا إلى أن هذه الزيارة ستؤدي دورها بتغيير موقف الإدارة الأمريكية وسعيها للوصول لوقف إطلاق النار وحل شامل للقضية الفلسطينية.