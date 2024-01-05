حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات.. أمطار وشبورة ونشاط رياح

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق في الصباح الباكر، فضلًا عن سقوط أمطار على بعض المناطق، وتنشط حركة الرياح على بعض الأقاليم، فيما تنخفض درجات الحرارة لتصبح خصوصًا خلال فترات الليل لتصل الصغرى إلى 8 درجات في عددٍ من المحافظات.

في السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وأماكن سقوط الأمطار، وحركة الرياح، إلى جانب حالة الشبورة المائية على الطرق.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وكشفت توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة في جميع المحافظات، إذ يسود طقس مائل للدفئ خلال النهار على الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما تشهد محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا دافئًا، وتنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس شديد البرودة على محافظات شمال الصعيد، بينما يكون بارد على أغلب الأنحاء.

حالة الشبورة على الطرق السريعة

وفيما يخص حالة الشبورة المائية على الطرق السريعة اليوم الجمعة، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافتها على أغلب الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتضم أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، محافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة الشبورة اليوم

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجات الحرارة اليوم في مختلف محافظات مصر كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب توقعات الأرصاد، فإنّ حالة الطقس في الأيام المقبلة تشهد اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق، ويستمر سقوط الأمطار على بعض المحافظات، كما تنشط حركة الرياح على بعض الأقاليم على فترات متقطعة.