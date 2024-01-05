رؤساء أجهزة مدن شرق القاهرة يتفقدون الكنائس لتهنئة الأقباط بالعيد

زار المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان كنائس السيدة العذراء، وكنيسة ماري جرجس، والكنيسة الإنجيلية، لتقديم التهنئة للأقباط يرافقه المهندس أشرف عبدالوهاب نائب رئيس الجهاز، حيث كان في استقبالهم الأب إبرام مينا، والقس رفعت فكري، والقس جوارجيوس، معربين عن ترحيبهم برئيس جهاز المدينة.

المهندس «منيع» يلتقي قيادات الكنيسة

وقدم المهندس "منيع" باقة من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا، وأن يمن علينا بالأمن والمحبة والسلام والرخاء.

وشدد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز المدينة، على ضرورة تقديم جميع الاحتياجات اللازمة للكنائس والأديرة خلال الأيام القادمة، لتسهيل تجهيز المواطنين خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وفي سياق متصل، زار المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، كنائس "السيدة العذراء وماري جرجس" برفقة قيادات الجهاز، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقدم سعد خلال زيارته باقة من الزهور لرعاة الكنيسة، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الآباء والأساقفة تعبيراً عن روح المحبة والمودة. وكان في استقبال وفد جهاز مدينة الشروق، القس يوحنا إبراهيم، وشنوده منير، وكاراس حكيم، معربين عن ترحيبهما برئيس الجهاز والوفد المرافق له.

وفي نفس السياق، أكد المهندس سعد رئيس جهاز مدينة الشروق على ضرورة مراجعة أعمال الإنارة وأعمال النظافة في الشوارع الجانبية والمحاور المرورية التي تؤدي إلى الكنائس والأديرة، مع تقديم الدعم اللوجستي اللازم للقيادات الأمنية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جميع قيادات جهاز مدينة القاهرة الجديدة يعملون على قلب رجل واحد لمتابعة تنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتأمين الكنائس، ونظافة الشوارع المؤدية لها، ومراجعة أعمال الإنارة. وشدد على ضرورة الالتزام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للقائمين على تأمين دور العبادة.

وقدم الغيطي التهنئة للأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، متمنياً دوام التقدم والرقي لجميع المصريين.