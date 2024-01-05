4 كوارث وظواهر جوية متوقعة في 2024.. «النينيو» تهدد العالم

تستمر ظاهرة النينيو في التأخير على كوكب الأرض خلال العام الحالي 2024، وبعد أن سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا قياسيًا خلال أشهر الصيف من العام الماضي ووقعت العديد من الكوارث والزلازل في بعض دول العالم، يتوقع أيضًا أن يشهد العالم كوارث طبيعية وظواهر جوية في 2024، بحسب «يورو نيوز» و«رويترز».

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تستمر ظاهرة النينيو حتى شهر أبريل 2024 على أقل تقدير، وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس إن عادةً ما تظهر تأثيرات ظاهرة النينيو على درجة الحرارة العالمية في العام التالي لتطورها، لذا ستكون ذروتها في العام الحالي 2024.

كوارث طبيعية وظواهر جوية متوقعة في عام 2024

وهناك كوارث وظواهر جوية متوقعة يمكن أن تحدث في العام الحالي، وهي:

ارتفاع درجات الحرارة

بسبب التأثر بظاهرة النينيو، ربما يشهد العام الحالي ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مستوى العالم، وسيكون 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

المزيد من الفيضانات إلى الأمريكتين

قال الفريق العلمي لتغير مستوى سطح البحر التابع لوكالة ناسا الفضائية، إن المدن الموجودة على الساحل الغربي للأمريكيتين، أمريكا الشمالية والجنوبية، يمكن أن تشهد فيضانات خلال عام 2024 بسبب تطور ظاهرة النينيو، وذلك بس زيادة وتيرة الفيضانات الناجمة عن المد العالي والتي يمكن أن تغمر الطرق والمباني المنخفضة بمياه البحر.

ويضيف الفريق العالمي، أن بدون ظاهرة النينيو، فلا تحدث فيضانات عادة على الساحل الغربي للأمريكتين، ولكن بحلول عام 2030، قد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحار وتغير المناخ إلى جعل هذه الظاهرة حدثًا سنويًا دون ظاهرة النينيو.

الجفاف

أحد التأثيرات التي يمكن أن تحدث أيضًا في الأمريكتين، هو الجفاف الشديد، وبحسب توقعات الخبراء، فظاهرة النينيو وتغير المناخ وارتفاع درجات حرارة المحيطات يمكن أن تؤدي إلى حدوث الجفاف، والدليل على ذلك هو انخفاض منسوب المياه في بحيرة تيتيكاكا، إحدى أكبر بحيرات أمريكا الجنوبية، بمقدار 74 سم في الأشهر الـ7 الماضية، وفقًا لما ذكرته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في بيرو «سينامهي».

ظاهرتان مناخيتان مجتمعتان

يمكن أن تجتمع ظاهرة النينيو في المحيط الهادي مع ظاهرة التحول القوي في درجات الحرارة في المحيط الهندي أو ما يعرف بثائي القطب أو النينو الهندي، إلى تفاقم درجات الحرارة والجفاف في جميع أنحاء أستراليا وجنوب شرق آسيا، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى فيضانات في شرق أفريقيا، ويمكن أيضًا أن تؤدي إلى مزيد من حرائق الغابات.