«القابضة للمياه» تعلن قطع الخدمة عن 3 محافظات.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل شركتي المياه والصرف بالجيزة والدقهلية ومطروح، لافتة إلى أن سبب قطع المياه، القيام بأعمال الصيانة لخطوط المياه.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الدقهلية

وقطعت شركة مياه الشرب بالدقهلية، المياه عن بعض قرى السنبلاوين للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة، التابعة لمنطقة السنبلاوين، وناشدت الشركة المواطنين بتخزين المياه بالخزانات الأرضية بالمنازل.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالدقهلية، عن انقطاع المياه يوم غد، من الساعة 8 صباحاً، حتى الساعة 2 مساءً، عن بعض قرى السنبلاوين: «الحجايزة - الشرقيين - كفرسعد - السرسي - غزالة - عزبة لوليا - مليكة الكبرى - مليكة الصغرى - عزبة أبو حسين»، وكان سبب قطع المياه قيام الشركة بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه الحجايزة التابعة لمنطقة السنبلاوين.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

أشارت شركة مياه الشرب بالجيزة، عبر منشور علي الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قطع المياه عن مناطق: «أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة»، لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه، القيام بأعمال صيانة خط المياه قطر 800 ميليمتر، بطريق مصر أسيوط البطيء بأبوالنمرس.

وكشفت الشركة عن الأماكن التي ستقطع عنها المياه في محافظة الجيزة، وهي كالآتي: «كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل» لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة، مساء اليوم، وحتى الثامنة صباح يوم غد.

تخزين وترشيد الاستهلاك بـ مياه مطروح خلال السدة الشتوية

من جانبها طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، المواطنين بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل، تحسبا للسدة الشتوية، اعتبارا من مساء اليوم، وإلى مساء يوم 12 من نفس الشهر.

حلول توفرها الشركة للأماكن المتأثرة بقطع المياه

وأعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب، للتواجد بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بـ الخط الساخن 125.