بسبب خريطة فلسطين وأعراس أمنة.. إبراهيم نصرالله يشيد بمسلسل حالة خاصة

وجّه الشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصرالله، رسالة شكر واعتزاز لفريق أسرة مسلسل «حالة خاصة» الذي يعرض على منصة WATCH IT الإلكترونية، بسبب الدعم الذي ظهر من خلال أحداث المسلسل للقضية الفلسطينية، ومؤازرة أبناء غزة في ظل العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وعبّر «نصرالله» عبر حسابه على «فيس بوك»، عن سعادته بشأن حرص صناع وأبطال مسلسل «حالة خاصة»، على توضيح فكرتهم بشأن التضامن مع فلسطين ومناصرة القضية برمتها، وذلك مع أولى حلقات المسلسل، إذ جاء في أحد المشاهد قيام «رام الله» التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة هاجر السراج، خلال تواجدها داخل إحدى المكتبات، بحمل حقيبة يد على شكل خريطة فلسطين، مزينة بعبارة «رام الله».

نصرة أهل غزة في «حالة خاصة»

وخلال المشهد تقوم الفتاة «رام الله» بالبحث عن رواية «أعراس آمنة» للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله، وهى إحدى روايات سلسلة «الملهاة الفلسطينية» التي تضم 8 روايات، الأمر الذي أشاد به «نصر الله»، معتبرًا أن ذلك بمثابة تحية من صناع مسلسل «حالة خاصة» موجهة إلى أهل غزة.

صناع وأبطال مسلسل «حالة خاصة»

مسلسل «حالة خاصة» يعرض على منصة WATCH IT، ويشهد أول بطولة للفنان الشاب طه دسوقي، ويشاركه كل من الفنانة غادة عادل، حسن أبوالروس، وئام مجدي، هاجر السراج، أحمد طارق وآدم وهدان، إنتاج طارق الجنايني، تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.