ارتفاع عدد المساجد المشاركة في مبادرة «حصن طفلك بالقرآن» لـ1565 مسجدا

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، انضمام 40 مسجدًا جديدا في أحياء محافظة السويس الخمسة، في مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم».

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه للأطفال في مختلف الأعمار ليكون حصنا لهم.

حصن طفلك بالقرآن

وأوضحت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، في بيان، أن مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم، تهدف إلى تعليم الأطفال حسن تلاوة القرآن وفهم معانيه، وذلك إيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل، في سن مبكرة بناء كاملًا وسليمًا.

وتضمن إعلان مديرة الأوقاف في محافظة السويس، أن وزارة الأوقاف أعلنت مبادرة «حصّن طفلك بالقرآن الكريم» لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، مضيفة أن إمام المسجد سيجري مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

مشاركة 40 مسجدا في مبادرة حصن طفلك بالقرآن بالسويس

وأضافت مديرية الأوقاف أن برنامج المبادرة يتضمن بجانب القراءة، شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة، مبينة أن مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» بمحافظة السويس يشارك فيها عدد 40 مسجدًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في المبادرة 1565 مسجدًا، وناشدت المديرية الراغبين لتعليم ومشاركة أطفالهم في التواصل لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة.