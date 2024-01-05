بعد إشادته بمسلسل «حالة خاصة».. من هو الكاتب الفلسطيني إبراهيم نصر الله؟

«فلسطين ليست محتوى غزة تموت».. من هنا بدأت الحكاية بتِلك الجُملة التي ظهرت في واحد من مشاهد مسلسل «زينهم» الذي أذاعته منصة watch it، خلال الفترة الماضية، وهو مظهر من مظاهر التضامن مع الصراع الدائر في قطاع غزة ونفقد يوميًا المئات من أشقائنا هناك بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، الذي قرر معاقبة المدنيين هناك، بعد عملية السابع من أكتوبر «طوفان الأقصى».

لم يكن هذا المشهد هو الوحيد الذي تناوله مسلسل «زينهم» للتضامن مع الأشقاء في فلسطين؛ ولكن كان هناك مشهدان آخران، حينما ظهرا مونتي ويمنى في أحد الكافيهات، وأمامهما مُنتَج مصري، في إشارة منهما لدعم المقاطعة لصالح الشعب الفلسطيني، أيضًا كان هناك في أحد المشاهد يرتدي رفاعي شقيق يمنى كاب مرسوم عليه شكل فلسطين على الخريطة.

مسلسل حالة خاصة يتضامن مع الشعب الفلسطيني

ومن الواضح أن التضامن مع الشعب الفلسطيني، نهج اتخذته منصة wach it، التابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، إذ بدأ منذ يومين أحدث مسلسلاتها وهو مسلسل «حالة خاصة» للنجمة غادة عادل وطه دسوقي، وظهرت ضمن أحداث المسلسل شخصية تُدعى «رام الله» والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة «هاجر السراج»، في إشارة منهم للمدينة الفلسطينية التي تقع في الضفة الغربية، رام الله شابه شامية، جاءت إلى مصر للدراسة والعمل، وضمن أحداث الحلقة الأولى تذهب لإحدى المكتبات حيث تبحث عن رواية «أعراس آمنة» للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله.

وهو الأمر أدخل السرور على الشاعر والروائي، إبراهيم نصر الله حيث كتب تدوينة عبر صفحته على فيس بوك، قال فيها: «تحية لكل المشاركين في المسلسل، حرص صناع مسلسل حالة خاصة على إظهار التضامن مع فلسطين في مشهد من الحلقة الأولى وتأكيد دعمهم ومؤازرتهم للقضية الفلسطينية، ففي مشهد المكتبة تذهب رام الله «هاجر السراج»، وهي تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية «أعراس آمنة» للشاعر والروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة، ورواية أعراس آمنة للشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله، إحدى روايات سلسلة «الملهاة الفلسطينية»، والمكونة من (ثماني) روايات عن القضية الفلسطينية.

">

من هو إبراهيم نصر الله؟

إبراهيم نصر الله روائي وكاتب وشاعر من أصول فلسطينية لكنه ولد في الأردن وتحديدًا، العاصمة عمان، لأب وأم فلسطينيين، ويعتبر واحدا من أهم الكُتاب الفلسطينيين والأكثر تأثيرًا، في الوطن العربي، وتحقق أعماله حضورًا كبيرًا لدى القارئ العربي، بجانب ترجمة بعضها للغات أجنبية أخرى.

إبراهيم نصر الله لديه حتى اليوم 15 ديوان شعر، و22 رواية، من أهمها تِلك الرواية التي ذُكرت في المسلسل وهو مشروع «الملهاة الفلسطينية»، المكون من 8 روايات تتناول قرابة الـ 250 عامًا من تاريخ فلسطين الحديث، وبجانب العمل الروائي والشعري، نصر الله يعد واحد من أهم رسامي ومصوري العرب، حيث أقام أربعة معارض فردية في التصوير.

الجوائز التي حصل عليها

حصل نصر الله على 9 جوائز، أهمها على الإطلاق جائزة البوكر، التي حصل عليها عام 2018، عن رواية «حرب الكلب الثانية»، وجائزة «سلطان العويس المرموقة»، عام 97، وفاز بجائزة القدس للثقافة والإبداع تقديرًا لأعمالة الأدبية، عام 2012، كما اختارت صحيفة الجارديان البريطانية، روايته «براري الحُمّى» كواحدة من أهم عشر روايات كتبها عرب أو أجانب عن العالم العربي.

وفي يناير 2014 خاض نصر الله تجربة الصعود لقمة جبال كليمنجارو، بصحبة من فقدوا سيقانهم بسبب الحرب مع إسرائيل، من أطفال الفلسطينيين، وكتب رواية عن هذه التجربة فازت بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2016، تِلك الجائزة التي فاز بها للمرة الثانية عام 2020، ليصبح أول كاتب عربي يفوز بها مرتين عن الفئة الكبرى.