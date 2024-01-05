«حياة كريمة»: أكثر من 19 مليون مستفيد من محور الأمن الغذائي خلال 2023

كشفت مؤسسة حياة كريمة عن بعض إنجازاتها على مدار العام الماضي، مستحضرة بالأذهان مجموعة من الأرقام المهمة، التي حققتها عبر 365 يومًا من العمل الشاق، لخدمة أبنائنا في كل محافظات مصر، مؤكدة استمرار العمل.

وأشارت «حياة كريمة» إلى أن هناك 19 مليونًا و520 ألف مستفيد من محور الأمن الغذائي، خلال 2023، إلى جانب 500 ألف مستفيد من محور التعليم والثقافة والتوعية، أكثر من مليون و 500 ألف مستفيد من المحور الطبي، بالإضافة إلى 100 ألف مستفيد من المساعدات الإنسانية.

كما شاركت مؤسسة حياة كريمة بتبرعات لغزة بلغت 6000 طن من جميع أنواع المساعدات، بإجمالي 200 شاحنة شملت مواد غذائية سريعة التجهيز، ومياه معدنية، مستلزمات طبية، أدوية، وملابس وبطاطين، بالإضافة إلى عقد عدد من حملات توعية عن القضية الفلسطينية ودور مصر وحياة كريمة في دعم الأشقاء بفلسطين.

وأوضحت المؤسسة أنه لأول مرة يصل عدد المتطوعين داخل مؤسسة مجتمع مدني في مصر، إلى 45 ألف متطوع، يواصلون العمل الجاد على مدار الساعة لخدمة أهالينا في جميع قرى ومحافظات مصر.