«لو معاك 100 الف جنيه».. اعرف هتكسب كام من شهادتي الـ27% و23.5%

كشف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، عن أحدث شهاداتهما بالجنيه المصري، تحت مسمى الشهادة البلاتينية السنوية، وشهادة طلعت حرب، على الترتيب، بعائد 27% سنوياً، ويصرف في نهاية المدة، وعائد 23.5%، يصرف بشكل شهري.

الشهادات الإدخارية الجديدة

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادات الجديدة من بنكي «الأهلي المصري، ومصر»، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء الشهادة، وقيمة الربح في حال استثمار مبلغ 100 ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة 27%، يصرف سنوياً، أو 23.5% يصرف شهرياً.

- مدة الشهادة: عام واحد ولا تجدد.

- يمكن شراء الشهادات ابتداء من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024.

العائد على استثمار مبلغ 100 ألف جنيه

يمكن للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم عبر الشهادات الجديدة المطروحة، بعائد 27%، بدورية صرف سنوية، شهرية، على الترتيب، في حال استثمار مبلغ 100 الف جنيه، الحصول على مبلغ 27 ألف جنيه كدفعة واحدة في نهاية مدة الشهادة، أو بنحو 1958 جنيه شهرياً.