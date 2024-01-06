أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024 في مصر.. اعرف عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 6-1-2024 في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، ثباتاً ملحوظاً، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 3230 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

سعر الذهب اليوم

وعن سعر الذهب اليوم السبت 6 يناير 2024، في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، ترصد«الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية مسجلا نحو 3691 جنيها، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا، وسجل نحو 3384 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء الذهب عيار 21، حيث استقر اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، ليسجل نحو 3230 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2769 جنيها بدون مصنعية، كما سجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارا بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 2153 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 6 يناير 2024، استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 25840 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2049 دولارا.