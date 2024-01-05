تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 وصل لكام

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2023، في ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3220 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك عند 3680 جنيها خلال ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجّل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3373 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 3220 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 2760 جنيها.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2147 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 25760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2053 دولارا.