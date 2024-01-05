رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم.. اعرف عيار 21 وصل لكام

كتب:

سعيد رمضان
10:44 م | الجمعة 05 يناير 2024
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-1-2023، في ختام التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3220 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك عند 3680 جنيها خلال ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

سجّل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3373 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 3220 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 2760 جنيها.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند 2147 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 5 يناير 2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 25760 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2053 دولارا.

اقرأ المزيد:

استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. «اعرف وصل لكام»

سعر الذهب اليوم الجمعة 5-1-2024 في مصر.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الخميس 4-1-2024

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في نهاية التعاملات.. اعرف التفاصيل

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التعاملات.. كم يبلغ الآن؟
بقلم سعيد رمضان