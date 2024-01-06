البابا تواضروس يوجه رسالة بـ20 لغة للأقباط في مصر والمهجر بمناسبة عيد الميلاد

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الإسكندرية، رسالة عيد الميلاد المجيد 2024 للأقباط ف مصر والمهجر، وتم ترجمتها بـ20 لغة مختلفة، هي رسالة يوجهها البابا سنوياً في الأعياد لأبنائه لتهنأتهم بعيد الميلاد المجيد.

الرسالة البابوية لـ«عيد الميلاد المجيد»

وقال البابا تواضروس في ديباجة الرسالة البابوية لـ«عيد الميلاد المجيد»: «أهنئكم أيها الأحباء بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، أهنئكم من أرض مصر، من أرض القديس مارمرقس الرسول، كاروز مصر وأهنئكم بهذا العيد وأرسل التهنئة باسم كل الأقباط في مصر إلى كل الإيبارشيات والكنائس القبطية الموجودة في ربوع العالم وأهنئ كل الشعب القبطي الذي يحتفل بعيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي الذي يوافق يوم 7 يناير».

جاءت رسالة عيد الميلاد المجيد تتحدث عن وجود المسيح في ظل الأزمات التي يمر بها العالم قائلا: «إن المسيح نجده في أماكن ربما لا نتوقعها، ربما نجده في مكان مثل بيت لحم . وهي قرية صغيرة مغمورة لا أحد يعرفها . ونجده ليس في مساكن البشر ولكن في مذاود الحيوانات نجده في مكان لا نتوقع أن يوجد فيه هذا المكان يتميز بالبساطة وبالنقاوة . ولذلك عندما تريد أن تبحث عن المسيح ابحث عنه في الأماكن البسيطة والأماكن النقية».

واختتم البابا رسالته في عيد الميلاد المجيد: «أرجو لكم فرحًا وسعادة تملأ قلوبكم في هذا الميلاد مع بداية العام الجديد، وأكرر تهنئتي الى جميعكم وهذه التهنئة أرسلها لكم من أرض مصر التي تباركت بزيارة العائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي».