«تموين جنوب سيناء»: ضبط 600 قطعة حلوى منتهية الصلاحية وسجائر بدون فواتير

صرّح الدكتور إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، بأنّ مديرية التموين بالمحافظة، شنت حملة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، على المحال التجارية بمدينتي دهب وشرم الشيخ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالتشديد الرقابي على الأسواق التجارية والمحال العامة.

وأكّد وكيل الوزارة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضر بمدينتي دهب وشرم الشيخ، وجاءت تصنيف المحاضر والمخالفات كما يلي:

- ضبط 600 قطعة حلوى منتهية الصلاحية مختلفة الأصناف، داخل سوبر ماركت، بمدينة دهب.

- ضبط 19 قاروصة سجائر بدون فواتير، دالة على مصدرها بمدينة شرم الشيخ.

- تحرير 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

- تحرير 6 محاضر البيع بأذيد من السعر الرسمي.

- تحرير 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

مجهودات مديرية التموين بجنوب سيناء في ضبط الأسواق

وأوضح «الحارون»، أن المديرية تقوم بشن الحملات بشكل دوري، تباعًا على مستوى مدن المحافظة، وذلك بهدف التصدي لجشع التجار والمحتكرين للسلع؛ ولضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين وزوار المدن، بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.