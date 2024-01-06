حملات مكثفة بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب لضبط مروجي المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمقاهي والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 5 أيام عن ضبط 84 قضية متنوعة، وبلغ عدد المتهمين فيها 98 متهما.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (71,200 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (41,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (11,810 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (2,830 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (150 جراما).

(262) قرص مؤثر.

(130) قرص ترامادول.

تنفيذ (28) حكما قضائيا متنوعا.

كما تم ضبط ( 2 فرد خرطوش – طلقات نارية - سيارتين – 5 دراجات نارية – 26 قطعة سلاح أبيض – 7 ميزان).

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارهم بالأمن والأمان.

وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.