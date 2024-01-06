قيادات الأزهر يهنئون الإمام الأكبر بعيد ميلاده الـ78: دمت ذخرا للإسلام

هنأ عدد من قيادات الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بذكرى ميلاده الـ78، وذلك باعتباره حامل لواء الوسطية والتيسير.

وكيل الأزهر يهنئ شيخ الأزهر بعيد ميلاده

ووجَّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، رسالة للإمام الأكبر قائلًا: «كل عام وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بخير، وذلك بمناسبة يوم ميلاد فضيلته الـ78».

وتابع في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: «أدعو اللهَ أن يُديم على نعمتي الصحة والعافية، وأن يجعله دومًا ذخرًا للإسلام والمسلمين، مناصرًا للحق، مدافعًا عن المظلومين».

الشرقاوي: شيخ الإسلام وإمام السلام

كما هنأ الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل القطاع لشؤون التعليم، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بذكرى ميلاده، موجها له رسالة عبر « الوطن» قائلا: «الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هو صاحب الفضل والفضيلة، وشيخ الإسلام وإمام السلام، أقول له كل عام وفضيلتكم بخير وعافية، ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وحفظكم من كل مكروه وسوء».

مدير الجامع الأزهر يهنئ شيخ الأزهر بذكرى ميلاده

ووجَّه الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر، رسالة تهنئة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عبر «الوطن» قائلا: «متعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد، ونفع به الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء».

دعم شيخ الأزهر للوحدة الوطنية

وكان المركز العالمي للفتوى احتفى بذكرى ميلاد شيخ الأزهر، مؤكدا أن الإمام حظى بمكانة كبيرة بين علماء المسلمين ولقى وعمل على ودعم حقوق المرأة والطفل.

واكد المرصد أنه من ضمن الأدوار العديدة لشيخ الأزهر في دعم المرأة والطفل هو تأسيس «بيت العائلة المصري» من أجل الحفاظ على وحدة النسيج الوطني لأبناء مصر، وتعزيز دور «لجنة المصالحات بالأزهر الشريف» المنوط بها إصلاح ذات البين بين المواطنين، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وتمكين المرأة المصرية من القيام بأدوار مجتمعية ودينية مؤثرة في المجتمع.