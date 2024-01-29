رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. وطريقة التظلم على الرفض

يهتم ذوو القدرات الخاصة بمعرفة الخدمات والتسهيلات الحكومية المقدمة لهم، والتي من بينها رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، فعن طريق هذا الكارت يحصل المواطنون على العديد من المزايا والخدمات الطبية وخدمات الدعم.

رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

وخصّصت وزارة التضامن الاجتماعي، خطا ساخنا لاستقبال شكاوى المواطنين رقم للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وهو الخط الساخن 15044، كما أنّه متاح للشكاوي الخاصة بذوي القدرات.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

ويمكن لأي شخص من ذوي الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــا.

- كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة الخدمات المتكاملة.

- اضغط على بحث.

- من خلال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، يتم تحديد موقف كارت الخدمات الخاصة بالشخص، وما إذا كان الطلب قيد الدراسة، أو تمت الموافقة على صدور الكارت.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن، الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي تتضمن الآتي:

- ذوي الأمراض السمعية.

- ذوي الأمراض البصرية.

- أصحاب الإعاقات المتعددة.

- أصحاب أمراض الدم المزمنة.

- مرضى الهيموفيليا.

- مرضى اضطراب طيف التوحد.

- مرضى فقد البصر التام.

- مرضى ضمور العضلات والقزامة.

- مرضى الشلل الدماغي.

- مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- مرضى البتر متعدد الأطراف.

الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تشمل الأوراق المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة ما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد الشخص ذو الإعاقة.

- تقرير طبي من إحدى المستشفيات المعتمدة يثبت الإعاقة.

- صورة شخصية للمتقدم.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال خطوات بسيطة، وهي على النحو التالي:

- تقديم الأوراق المطلوبة إلى أحد فروع وزارة التضامن الاجتماعي.

- إجراء الكشف الطبي للمتقدم.

- صدور قرار من اللجنة الطبية بالموافقة على منح الكارت.

- استلام الكارت من أحد فروع وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات

وأوضحت وزارة الصحة أنّه لتحديد موعد الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، يجب تسجيل البيانات التالية عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة وتشمل، «البيانات الشخصية، الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون».

ويمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من هنــــــــــــــا.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

يمنح كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا، منها:

تخفيضات على وسائل النقل والمواصلات العامة.

- التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%.

- الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

- الحصول على الخدمات الصحية بالمجان أو بتخفيضات.

- الحصول على المنح والقروض.

- الحصول على التسهيلات اللازمة في العمل والسكن.

أسباب رفض بطاقة الخدمات المتكاملة

تصدر وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، والتي تمنحهم العديد من المزايا، ولكن هناك بعض الحالات التي يتم رفض استخراجها لها، وهي الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة، مثل الفشل الكلوي والاضطرابات النفسية الانفعالية، واضطرابات التواصل وأمراض القلب.

وتدرس لجنة طبية متخصصة بدراسة الحالات المتقدمة للحصول على البطاقة، وإصدار قرار بالموافقة أو الرفض بناءً على درجة الإعاقة ومدى تأثيرها على قدرة الشخص على أداء الأنشطة اليومية.

خطوات التظلم على كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خطوات للتظلم على كارت الخدمات المتكاملة وهي على النحو التالي:

- يتم تقديم التظلم على كارت الخدمات المتكاملة من خلال مراكز التظلمات بديوان الوزارة.

- لا بد من تقديم التظلم ورقيًا.

- تقديم التظلم من خلال مكاتب التأهيل المتوفرة بالمحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي.

- يمكن للمواطن تقديم التظلمات عبر الخط الساخن 15044.