البابا تواضروس: زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في العيد تمثل قيمة عالية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد: «نشعر بهذه القيمة العالية وهو يهنئ كل المصريين من الكاتدرائية ببداية العام الجديد ويهنئهم أيضا بعيد الميلاد المجيد».

المصريون بالخارج يرحبون ببرقية الرئيس السيسي

وقال البابا تواضروس الثاني إنه يود أن يبعث بكل التهاني إلى الكنائس المصرية خارج مصر وفي قارات العالم أوروبا وأمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا والقدس والخليج وبعض دول أسيا وأستراليا، ويهنئ الأباء المطارنة والكهنة في الكنائس والأديرة، موضحا أن المصريين بالخارج يرحبون ببرقية الرئيس السيسي للتهنئة بالعيد.

الصلوات في المساجد والكنائس والمعابد تنتهي بكلمة أمين

وذكر البابا، خلال عظته بقداس عيد الميلاد المجيد، أن الصلوات في المساجد والكنائس والمعابد تنتهي بكلمة أمين وتعني استجب يا رب وهي كلمة واحدة في جميع لغات العالم، والله كثيرا ما يستجب من أجل صالح الإنسان، ولكن أنت أيها الإنسان هل تستجيب لصوت الله، فالله خلق لنا آذان لكى يسمع الإنسان ويزن كل كلمة يسمعها وكأن الإنسان له أذن داخلية وخارجية ومن خلالها يستجيب.

وأضاف البابا، أن العذراء مريم استمعت إلى بشرى ميلاد المسيح وأجابت الملاك الذي بشرها بعبارة قاطعة تبين نوعية قلبها وأذنها؛ ولذلك نحن نقدسها ونعلي شأنها ولها الاحترام البالغ في أدياننا.