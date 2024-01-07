«سلامة الغذاء» تصدر ترخيصا لـ55 منتجا غذائيا جديدا و6 شركات وتضبط مخالفتين

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن إصدارها ترخيصًا لـ55 منتجًا غذائيًا جديدًا و6 شركات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، كما قامت بفحص 415 منتجا غذائيا جديدا، وأصدرت 5 شهادات بيع حر.

وأضافت هيئة سلامة الغذاء، أنَّ ميناء سفاجا تصدّر 1300 رسالة غذائية، تليها مطار القاهرة بـ 1260 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 642 رسالة، متابعة أن ميناء الإسكندرية استقبل 405 رسائل غذائية، يليه مطار القاهرة بـ227 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 210 رسائل.

وشددت الهيئة على أنها تنفذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، إذ شنت إدارة الشكاوى حملات على 525 منشأة غذائية في محافظات المنوفية والغربية وبني سويف والشرقية والعاشر من رمضان وشمال سيناء.

كما أوضحت أنَّ إدارة الرقابة على السلاسل التجارية نفذت 21 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية، كما تم تسجيل 4 فروع جديدة، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1619 فرعا لـ47 سلسة تجارية.

وأكّدت أنَّها تحرص على سلامة الغذاء في مصر، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية، وإصدار التراخيص اللازمة للمنتجات الغذائية، وفحص المنتجات الغذائية الجديدة.