تفاصيل إيجار الشقة بـ«سكن كل المصريين».. 1200 جنيه شهريا لمساحة 75 مترا

أعلنت الحكومة طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، لتقديم وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، ليتضمن مقترح المشروع التجريبي الأولي إتاحة 1000 وحدة سكنية في 4 محافظات، وهي «بني سويف، والمنوفية، والشرقية والجيزة»، وصولا إلى 20 حتى 30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.

وأوضحت الحكومة اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن الشروع لإطلاق مشروع تجريبي أولي للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة، لتنفيذ ما يلي.

- توقّع الشركات العقود مع العملاء إضافة إلى تحصيل الإيجار.

- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء المتقاعسين عن السداد.

- اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة.

شروط التعاقد والسداد

وأوضحت الحكومة شروط التعاقد والسداد لتلك الوحدات، كما يلي.

- 1200 جنيه شهريا للإيجار الشهري للوحدة السكنية 75م2 شاملا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، ويزداد بواقع نسبة 7% سنويا.

- 1500 جنيه شهريا إيجار الوحدة السكنية 90 م2.

- تكون المدة الإيجارية 7 سنوات تجدد حسب رغبة العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للموقع حينه.

- يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.

- يشترط أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6 آلاف جنيه شهريا للفرد، و8 آلاف جنيه شهريا للأسرة.

وعن موعد الطرح الجديد لوحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي، علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان، أنّ الطرح بمدن «بني سويف، المنوفية، والشرقية، ثم الجيزة»، وسيتمّ الإعلان عنها رسميا قبل نهاية مارس المقبل 2024.