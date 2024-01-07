عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح تدل على وحدة المصريين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، تعكس الإشادة بمواقف قداسة البابا تواضروس، ودوره الوطني في كل المواقف.

نرفض التهجير القسري للفلسطينيين

وأضافت في تصريحات صحفية أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة تأكيد جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي تعكس مدى المحبة والوطنية والسلام بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم وترابطهم.

الشعب المصري كله يد واحدة

وأشارت إلى أن الشعب المصري كله يد واحدة ولن يفرقه شيء، والجميع يحرص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر وأعداء الوطن في التفرقة بين المصريين أو إحداث الفتنة بينهم.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.