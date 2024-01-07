انطلاق معسكر كشفي للطلائع بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، إن إدارة الشباب بالمديرية، أقامت معسكر كشفي لأعضاء الكشافة، بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، ضمن خطة النشاط المركزي للإدارة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

الهدف من إقامة معسكر الكشافة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المعسكر، يشمل التدريب على كيفية التعامل واتخاذ التدابير في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، من زلازل أو أمطار أو سيول أو حرائق وغير ذلك من الأحداث الطارئة، وأيضًا كيفية التدريب على استخدام وسائل الإنقاذ المتاحة، في حالات الطوارئ وكيفية التعامل مع حالات الازدحام، والتدفقات في هذه الحالات ومحاولة منع حدوث أي تفاقم أو أضرار سواء للأفراد أو للممتلكات، بالإضافة إلى التدريب على كيفية استخدام وسائل الدفاع المدني، والإخلاء وتنفيذ مخيمات للإيواء ومساعدة الآخرين

مجهودات المديرية مع الطلائع

وأكد مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة تعمل جاهدة على توجيه النشء للمعسكرات الكشفية، داخل مراكز التنمية الشبابية، بمدن المحافظة بهدف اكتشاف الموهوبين والمتميزين؛ لثقل مواهبهم وتوجيههم التوجيه الأمثل، لشغل أوقات فراغهم بما هو نافع للمجتمع.