آمنة وفودة يستعرضان الموقف التنفيذي لمشروعات جنوب سيناء

استعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء المشروعات الجارية، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين؛ لتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات، مؤكدا أنّ التجمعات التنموية في مدن المحافظة والمشروعات السياحية التي أقيمت بمدينة دهب وتطوير منطقه الرويسات كما تطرق إلى موقف إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد، وميدان عامل النظافة.

جاء هذا اليوم خلال لقائه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء بهدف تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

أهم ما جاء خلال الاجتماع

وجاء خلال الاجتماع متابعة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي لمحافظه جنوب سيناء 2023 2024 وذلك من خلال مشروعات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والمرور والأمن والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، منوهًا بأهمية العمل بصورة مستمرة للانتهاء من كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف المدن في مواعيدها المقررة ودخولها الخدمة.

وزير التنمية يشيد بمجهود محافظ جنوب سيناء

كما أشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظ جنوب سيناء في توفير السلع الغذائية والسيطرة على الأسواق بمدن المحافظة والتأكيد على العمل بمبادرات تخفيض الأسعار للسلع الغذائية والتشديد على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودي الدخل، والتصدي لجشع بعض التجار.

كما أكد محافظ جنوب سيناء استعداد الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار، مشيرًا إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل مدينة لتلقي بلاغات الطوارئ.

وأكد محافظ جنوب سيناء مواصلة مدن المحافظة في القيام بحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراض وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.