انقطاع الكهرباء عن عدة أماكن في جنوب سيناء للصيانة غدا.. 14 منطقة

أعلن مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إجراء شركة القناة لتوزيع الكهرباء، برنامج أعمال الصيانة الدورية المبرمجة على خلايا موزع «ابني بيتك»، غدًا الأحد 7 يناير 2024، بدءًا من الساعة 9:30 صباحًا، حتى 1 مساءً، إذ سيُفصل التيار الكهربي بالتتابع عن عدة المناطق.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي بطور سيناء

وحدد المجلس المحلي لمدينة الطور، المناطق التي سينقطع بها التيار الكهربائي، وهي كالآتي:

- «منطقة ابني بيتك وحي مبارك الجديد وحي مبارك القديم والروضة والمروة وحي الشروق وإسكان البنك والإيواء العاجل بتوشكى والمركز الطبي الحضري بتوشكي، والوادي ومحطة وقود الوادي ومحطة صرف الوادي ونادي الهجن ووادي ميعر والمحلات والأفران والمدارس التابعة لهذه المناطق».

الصيانات الدورية المتبعة داخل المدينة

وأهاب المجلس المحلي لمدينة طور سيناء، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار وضع التيار الكهربائي بالمدينة، عقب إجراء الصيانة الدورية، إذ أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إجراء صيانات دورية موسعة للإنارة العامة وأكشاك الكهرباء بقطاعات المدينة كافة.