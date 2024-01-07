موعد بداية «طوبة».. تحذير عاجل من أبرد شهور العام.. عاجل

تزامنًا مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، التي نشهدها منذ بداية فصل الشتاء، وما يصاحبها من تكاثر للسحب المنخفضة المتسببة في تساقط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على مختلف المناطق، لتزداد عملية البحث مؤخرًا عن موعد بداية شهر طوبة 2024 في مصر.

موعد بداية شهر طوبة 2024

أما فيما يتعلق بموعد بداية شهر طوبة، فهو يكون عادة مع بداية شهر يناير ويكون في النصف الأول من شهر، إذ يصادف يوم الـ9 من يناير ويستمر حتى الـ7 من فبراير من كل عام، وفقًا للتقويم الميلادي، ويسبقه في التقويم شهر كهيك المشهور المعروف بقصر يومه وطول ساعات الليل، ويليه في ترتيب الأشهر القبطية شهر أمشير.

ويصنف شهر طوبة على كونه من أبرد شهور السنة، ويلجأ المصريون كعادتهم إلى المشروبات والأطعمة الدافئة التي تعينهم على برودة الجو، مثل العدس، والسحلب، والقرفة بالزنجبيل، والشاي للدفء للهروب من قسوة برودته.

سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم

وحول سبب تسمية هذا الشهر بـ«طوبة»، أرجع عماد مهدي عضو اتحاد الاثريين، خلال حديثه لـ«الوطن»، سبب تسمية الشهور القبطية ومنها «طوبة» إلى المصريين القدماء، إذ أنهم ربطوا بين تسمية تلك الشهور وبين آلهتهم ومواسم الزراعة والطقس على مدار العام.

أوضح عضو اتحاد الأثريين إلى أن شهر طوبة منسوب إلى الإله المنسوب «تاوبت»، والطعام المرتيط به القلقاس، أما بالنسبة للأمثال الشعبية المرتبطة به فهي «طوبه يخلي الصبية كركوبة»، نظرا لانخفضا درجة الحرارة به.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس في شهر طوبة، ووصفوه بأنه الشهر الأكثر برودة خلال العام، وتستمر درجات الحرارة في البقاء مٌنخفضة في جميع أنحاء البلاد، وتسجل صفر مئوية ويتساقط البرد وحبات الثلج على جبال سانت كاترين.

وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، يعتبر شهر طوبة هو أكثر الشهور التي يعاني فيها المصريون من شدة البرد والعواصف، وتصبح المياه فيه كالمثلجة، لذا يقال أيضا: «أبرد من مية طوبة» على الأشخاص ذوي المشاعر الباردة.

كان المصري القديم يعتبر شهر طوبة أول شهر في موسم پرويِت (أي النماء) في مصر القديمة، حيث تبدأ الحقول في الازدهار والنماء بعد تلك العواصف التي تأتي في بداية طوبة.