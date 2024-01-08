حدث ليلا.. قصف أمريكي على سوريا وتجهيز لحرب نووية وتوقعات صادمة لأوكرانيا

شهدت الساعات الماضية من الليل عدداً كبيراً من الأحداث والتطورات المهمة، سواء حول ما يتعلق بتصاعد الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، أو تطورات العدوان على قطاع غزة، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، لاسيما بعد قصف بلجورود والغضب الروسي الذي تبعها.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقراءها، نرصد لكم أبرز الأخبار المهمة التي حدثت على المستويين العالمي والإقليمي خلال الساعات القليلة الماضية، ونبدأها من كوريا الشمالية حيث منطقة الصراع الجديدة المتوقعة.

قرارات نارية من زعيم كوريا الشمالية

كشفت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن تخطيط البلاد لإطلاق 3 أقمار اصطناعية جديدة خلال الأشهر المقبلة، وهو القرار الذي يأتي في إطار تعزيز قدرات الجيش الكوري الشمالي، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة على مراقبة العدو، بحسب ما ذكرت الوكالة.

يأتي الكشف عن تلك الاستعدادات بعد أيام قليلة من دعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الجيش إلى الاستعداد للحرب وتجهيز الأسلحة النووية في ظل التوترات المتزايدة بين بيونج يانج وواشنطن وحليفتها سول، في خطوة أثارات جدلا كبيرا في العالم.

قصف أمريكي يستهدف سوريا

وفي إطار تطورات العدوان على قطاع غزة، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن صواريخ وطائرات حربية أمريكية استهدفت مواقع لمجموعات موالية لإيران في مناطق دير الزور وريفها في شرق سوريا.

ولفت المرصد إلى سماع دويّ انفجارات قرب مدينة الميادين على الحدود السورية العراقية، مشيرا إلى أنها نجمت عن صواريخ أطلقتها قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في محيط المدينة.

ومنذ شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، تقوم فصائل مسلحة من داخل سوريا بتوجيه ضربات باتجاه القواعد العسكرية الأمريكية، كما تقوم جماعة الحوثيين في اليمن باستهداف السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

توقعات صادمة بشأن أوكرانيا

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، توقع سكوت ريتر، ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، اختفاء أوكرانيا بعد الهجوم الأخير على مدينة بيلجورود الروسية، معتبراً أن الأوكرانيين بتلك الخطوة دمروا وجودهم كدولة، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلجورود بصواريخ وقنابل محظورة، لافتة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد عنيف من جانب موسكو، لا سيما أن بعضها تمكن من إصابة المدينة بالفعل، وأدى إلى مقتل 12 شخصاً وطفلين، وإصابة العشرات.