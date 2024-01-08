13علامة تدل على نقص الحديد في الجسم.. كيف تحمي نفسك من مخاطرها؟

الحديد من المعادن الأساسية للجسم، إذ يلعب دورا مركزيًا في عديد من العمليات الحيوية التي تتمثل في اتزان وتعزيز المناعة، لكن نقصه يؤدي إلى ضعف الجسد، وفي حال تفاقم النقص ينتج عنه الإصابة بفقر الدم، نتيجة فما العلامات التي تدل على نقص الحديد بالجسم؟

يقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ«الوطن» إن الحديد يلعب دورا مهما في الجسم، إذ يساعد على أكسدة الدم، وتتمل الوظيفة الأساسية له في تسهيل نقل الأكسجين عن طريق الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين في كريات الدم الحمراء، وفي تخزين الأكسجين بواسطة الميوجلوبين فى العضلات، وهو بروتين يحتوي على الحديد، ينقل الأكسجين ويخزنه داخل العضلات ويطلقه لتلبية متطلبات التمثيل الغذائي المتزايدة أثناء نشاط العضلات، لذلك عند وجود نقص في الحديد تحدث مشكلات متتعدة في الجسم.

علامات تدل على الإصابة بنقص الحديد

هناك علامات عديدة تظهر في الجسم، تدل نقص الحديد، بحسب ما ذكره بدران، منها:

الإعياء.

ضيق التنفس.

شحوب لون الجلد.

زيادة اللون الأزرق فى بياض العينين.

العصبية.

زيادة معدل ضربات القلب.

الصداع.

التهابات اللسان.

صعوبة التركيز.

الدوخة.

هشاشة الأظافر.

تشقق زوايا الفم.

تكرر الالتهابات.

أسباب نقص الحديد

يحدث نقص الحديد في الجسم نتيجة لأسباب معينة، منها سوء التغذية وقلة امتصاص الحديد، وأيضا الإصابة ببعض الطفيليات التي تسبب فقدان الدم والشهية، بالإضافة إلى عدم تناول أغذية فيتامين سي مع الوجبات، لذلك يعد الأطفال الرضع من أكثر الفئات العمرية المعرضة للإصابة بنقص الحديد، إذ يتعرض الأطفال الصغار لخطر نقص الحديد، عندما لا يتناولون مكملات الحديد، وقد لا يتناولون ما يكفي من الأطعمة التي تحتوي على الحديد، يمكن أن يؤثر نقص الحديد على النمو وقد يؤدي إلى مشكلات في التعلم، بحسب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

وربما تسبب المضادات الحيوية الإصابة بالأنيميا، عن طريق إعاقة عمل نخاع العظام الذى ينتج خلايا الدم الحمراء، وتكسير خلايا الدم الحمراء، وكذلك وخفض إنتاجها بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق عرقلة إنتاج هرمون الإريثروبويتين، الذي يتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

طرق الوقاية من نقص الحديد

وللوقاية من الإصابة بنقص الحديد في الجسم يجب تناول أدوية الحديد، وتغيير العادات الغذائية الضارة، وكذلك تبنى عادات جديدة صحية بالإضافة إلى تناول الأغذية الغنية بفيتامين سي، كالبقدونس والليمون والكيوى والجوافة، لتحفيز امتصاص الحديد، وتناول مصدر الحديد غير الحيواني مع مصدر للحديد الحيواني في نفس الوجبة، مثل الفول مع البيض أو اللحوم مع البقول، والتقليل من تناول الأطعمة المقللة لامتصاص الحديد، كالشاي والقهوة والكالسيوم والشوكولاتة، وفقا لـ«بدران».