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أيهما أفضل للاستثمار؟.. خبير يقارن بين الشهادات البنكية والذهب

كتب:

مارينا رؤوف
03:17 م | الإثنين 08 يناير 2024
النقود والذهب

النقود والذهب

في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل اختيار للاستثمار في الوقت الحالي، خاصة مع طرح العديد من الخيارات الاستثمارية الجاذبة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن أيهما أفضل للاستثمار؟ الشهادات البنكية أم الذهب؟

وقال الدكتور حسام العجمي رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إن هناك ما يميز الشهادات البنكية الادخارية وكذلك هناك العديد من المميزات أيضا للاستثمار في الذهب، حيث أن كل من الشهادات البنكية والذهب يحملان مزايا الفريدة، ويعود الاختيار بينهما إلى أهداف المستثمر ودرجة تحمله للمخاطر.

أعرف أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الشهادات؟

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذي يحدد أيهما أفضل للاستثمار؟ الشهادات البنكية أم الذهب، هو الشخص نفسة الذي يرغب في استثمار أمواله، على حسب هدفه من الاستثمار.

وأشار إلى أن الذهب يبرز دوره كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث يحمل قيمة تخزينية ويعتبر محميًا من التقلبات السائدة في الأسواق، كما أن استثمار طويل الأجل، موضحا أن الاستثمار في الذهب يعتبر الذهب استثمارا جذابا خلال فترات الارتفاعات السريعة في الأسعار.

أما الشهادات البنكية فأوضح أنها تبقى الشهادات خيارا أفضل لأولئك الذين يسعون للاستثمار بشكل أكثر استقرارًا وأمانًا، وكذلك الراغبين في تحقيق عائد مادي دوري وشهري، لمساندتهم في مصروفات المعيشة ومتطلبات الحياة، حيث يعتبرها البعض مصدر دخل إضافي للدخل الخاص بهم.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.