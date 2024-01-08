محافظ جنوب سيناء: ضخ كميات من الأسماك في منافذ البيع والمجمعات

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، طرح حصة من الأسماك الخاصة بمزارع جهاز تعمير سيناء، بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق، وذلك من خلال سيارة متنقلة، وتبدأ أولى جولاتها من أمام الحملة الميكانيكية بجوار مكتب التموين بمدينة دهب، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، برفع المعاناه عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار، بالتنسيق بين مجلس مدينة دهب وجهاز تعمير سيناء.

منفذ بيع ثابت

وفي السياق ذاته، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب، أنه سيجري التنسيق مع جهاز تعمير سيناء لبيع الأسماك، من منتجات المزرعة السمكية النموذجية بمدينتي رأس سدر وطور سيناء، التابعتين لجهاز التعمير من خلال فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية، لتصبح منفذ بيع ثابت لتقديم الخدمة المميزة لمواطني المدينة.

توفير السلع الأساسية للمواطنين

وقال اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المحافظة تسعى جاهدة لتوفر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء والمزارع التابعة له، لضخ كميات مناسبة من الأسماك بأسعار تناسب الجميع، إضافة إلى الخضروات والفاكهة التي تباع عن طريق منافذ البيع الثابتة التابعة لمديرية التموين على مستوى مدن المحافظة.