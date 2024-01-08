«مجسم لكنيسة».. هدية طلاب مدرسة بشرم الشيخ للأقباط في عيدهم

قرروا الاحتفال بعيد الميلاد المجيد على طريقتهم الخاصة، على الرغم من صغر سنهم، إلا أنّ التسامح والأخوة والاحترام المتبادل كانت من أبرز المبادئ التي رسخت في عقولهم، ليصمم أطفال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، مجسمًا لكنيسة السمائيين، ويهدونه لأسقف الكنيسة، في إطار تهنئتهم للأخوة الأقباط بعيدهم، ومشاركتهم أجواء الاحتفالات.

تحكي دينا محمد عامر، مديرة المدرسة، لـ«الوطن»، أنّ الأطفال صمموا ماكيتًا مجسمًا لهيكل كنيسة السمائيين، وذلك بمساعدة مُدرسة التربية الفنية: «الأطفال عملوا مجسم علشان يهدوه لأخواتنا الأقباط في عيدهم»، وتأتي اللفتة الإنسانية في إطار حرص المدرسة على تعليم الطلاب منذ الصغر، كيفية التعايش والتسامح والاحترام المتبادل.

مجسم لكنيسة السمائيين

«المجسم كان في إطار تهنئة الأخوة الأقباط، وإبراز تلاحم الشعب المصري»، مشيرة إلى أنّ الأطفال أهدوا المجسم للأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، على هامش الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

لم يكتف أطفال المدرسة فقط، بمشاركة الأخوة الأقباط أعيادهم، بل قدم معلمو ومشرفو المدرسة، الورود والتهنئة للأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء، والأنبا موسى العامر، والأب ميرون السينائي وكيل المطرانية، والآباء يوسف السينائي وجون عاطف ويوأنس نبيل.

أسقف جنوب سيناء يشيد بمبادرة الأطفال

«سعدنا كثيرًا لما بدر من أطفال المدرسة، فهي لمحة ومبادرة طيبة منهم»، هكذا وصف الأنبا أبولو، اللفتة الإنسانية التي صمم أطفال المدرسة على فعلها: «هؤلاء الأطفال هم رمز للمستقبل والسلام الدائم، إذ إنّ السلام له درجات كثيرة في المحبة والمشاركة، وهم دليل على البراءة التي ترتقي لطابع السماء وتجعل مشاعرهم صادقة».