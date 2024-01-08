محافظ جنوب سيناء يتابع سير العمل بمجلس مدينة شرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، سير منظومة العمل بمجلس مدينة شرم الشيخ، خلال المرور على إدارات المجلس ومركز خدمات مصر، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والقيادات التنفيذية بالمدينة، مطالبا الموظفين ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ جنوب سيناء يهنئ العاملين بالعام الجديد

وهنأ المحافظ العاملين بمجلس المدينة بمناسبة العام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد، وطالبهم بحسن الأداء فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية والمجالات التنموية وآلية تحصين العمل لضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يساعد على سرعة الإجراءات للحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأعرب العاملون بمجلس مدينة شرم الشيخ عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من المحافظ، وما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء الوظيفي ومنظومة العمل، مؤكدين أهمية وضرورة التفاني بالعمل وبذل مزيد من الجهد من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.