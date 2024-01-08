تحرير 20 محضرا تموينيا في حملات مكبرة ببني سويف

تمكنت الحملات التموينية في محافظة بني سويف، والتي شنتها مديرية التموين على مدار أسبوع، من ضبط 20 مخالفة تموينية ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز وبدالي التموين في المحافظة، بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

16 محضرا تموينيا في بني سويف

وكشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، في بيان اليوم، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على مدار أسبوع، على مستودعات البوتاجاز وبدالي التموين، تمكنت خلالها من تحرير عدة محاضر تموينية بينها 16 محضرا ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز وبدالي التموين، وذلك للغلق وعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

محاضر لعدم الحصول على الشهادة الصحية

كما كشف وكيل تموين بني سويف تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر لإدارة طلمبات رصيف بدون ترخيص، وتم التحفظ على ألف لتر مواد بترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف الحملات التموينية التفتيشية ببني سويف

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف على تكثيف الحملات التفتيشية على مستودعات البوتاجاز وبدالي التموين في كافة قرى ومدن المحافظة، وخاصة في أوقات العمل الرسمية، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.