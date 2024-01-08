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أخصائي تعديل سلوك: يجب أن يكون الأب قدوة لأبنائه في الصدق

كتب:

محمد عزالدين
06:25 م | الإثنين 08 يناير 2024
الكذب بين الأبناء

الكذب بين الأبناء

قالت الدكتورة سهام حسن، أخصائي تعديل سلوك، إن الآباء يجب أن يكونوا قدوة لأبنائهم في الخصال الحسنة، من الصدق والأمانة، من مبدأ ما أمرنا به القرآن الكريم: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم».

لابد من ربط الأبناء بالله أكثر

وتابعت أخصائي تعديل السلوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «يعني مينفعش يكون الأب يكذب أمام أبنائه ويطالبهم بالصدق، فلازم نربط الأبناء بالله أكثر ونخليهم يراقبوا الله في كل تصرفاتهم، يعني مش شرط إنهم يخافوا من الأب والأم، لأنهم خارج المنزل تصرفاتهم تكون عكس ما تربوا وخافوا منه».

وأوضحت: «لو الثقة انهدمت مشكلة كبيرة، لازم تكون فيه ثقة كبيرة في كل تصرفاتهم واحتواء الخطأ ودعمهم إذا لزم الأمر».

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