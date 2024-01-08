تجديد رخصة السيارة دون فحص.. اعرف الخطوات والشروط المطلوبة

يهتم عدد كبير من المواطنين من مالكي وسائد السيارات، بمعرفة الخدمات والمصالح الحكومية التي يمكنها إنجازها بسهولة ويسر لتوفير الوقت والمجهود، ومنها تجديد رخصة السيارة دون فحص، دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدة المرور.

خطوات تجديد رخصة السيارة دون فحص

وأتاحت البوابة الإلكترونية لخدما المرور، خدمة تجديد رخصة السيارة دون فحص، وذلك في إطار التحول الرقمي والتوجه نحو ميكنة الخدمات الحكومية، ويمكن للراغبين في تجديد الرخصة دون فحص اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع بوابة المرور من هنـــــــــا.

- تسجل الدخول عبر الحساب المعد مسبقًا.

- في حالة عدم وجود حساب على موقع المرور، يمكن إنشاء حساب والدخول من خلاله.

- الضغط على أيقونة تجديد رخصة مركبة.

- إدخال البيانات الشخصية، والتي تشمل: الاسم والرقم القومي والوظيفة والجنسية.

- إدخال بيانات الترخيص، وتشمل رقم اللوحة ورسوم التأمين ومدة الترخيص ومكان استلام الرخصة.

- سداد الرسوم، وبعد ذلك، يمكن للمواطن التوجه إلى إدارة المرور التابع لها لاستلام الرخصة.

شروط تجديد رخصة السيارة دون فحص

ويتطلب تجديد رخصة السيارة دون فحص توافر شروط محددة، وهي كالتالي:

- أن يكون ميعاد تجديد الرخصة قبل موعد الفحص الفني للسيارة.

- انتهاء مد رخصة السيارة.

المستندات المطلوب لتجديد رخصة السيارة دون فحص

وجاءت الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة دون فحص على النحو التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع عليه.

- شهادة براءة الذمة والتي تعرف بـ«شهادة المخالفات».

- الرخصة السابقة.

خدمات بوابة المرور

​​​​​​​​​​​​​​خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني:

وتتيح بوابة المرور العديد من الخدمات المتعلقة بالسيارات إلكترونيا، ومنها خدمة سداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني، وفقا للشروط التالية:

- يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص، ملاكي ودراجة نارية فقط.

- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة.

- يتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​