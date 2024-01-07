قيادات الأزهر يزورون الإمام الأكبر لتهنئته بمناسبة يوم مولده

قدم الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة يوم ميلاده.

قيادات الأزهر يزرون الإمام الأكبر لتهنئته بمناسبة يوم مولده

ودعا رئيس جامعة الأزهر المولى -عز وجل- أن يبارك في عمر الإمام الأكبر، وأن يكلل جهوده بالتوفيق والنجاح؛ في سبيل خدمة الوطن، والأمتين: العربية والإسلامية، والإنسانية كلها، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على فضيلته الصحة والعافية، وأن يجعل سعيه وجهوده المخلصة في ميزان حسناته.

وتعهد رئيس الجامعة بالعمل على أن تتبوأ جامعة الأزهر مكانتها اللائقة بها؛ انطلاقًا من عالمية رسالتها وجذورها الضاربة في أعماق التاريخ بفضل الله -تعالى- ودعم وجهود فضيلة الإمام الأكبر بارك الله فيه، اللهمَّ ارزقه نجاحًا في كلّ أمرٍ، ونيلًا لكلّ مقصد، اللهم أعنه ولا تُعن عليه، وانصره ولا تنصر عليه، اللهمّ بارك له في نفسه، وفي سمعه، وفي بصره، وفي روحه، وفي خَلْقه، وفي خُلُقه، وفي أهله، بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلّا بك يا أرحم الراحمين.