حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مركز شربين

شنت رئاسة مركز ومدينة شربين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية للإزالة الفورية في حال رصد أية مخالفات في نطاق المدينة التي استهدفت عددا من القرى والعزب والوحدات المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على المساحات الخضراء.

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وبحسب البيان، قال اللواء عادل برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، إنه ليس هناك تهاون في حال رصد مخالفات البناء المتعدية على الأراضي الزراعية وهناك حملات مكثفة خلال هذه الفترة تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية والتصدي بكل حسم وحزم لكافة أشكال المخالفات، حيث وردنا بلاغ بوجود مخالفة في قرية بساط كريم بناء مخالف على أرض زراعية مساحة أكثر من 300 متر مربع، وبالفعل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالف وهدم المبنى على حساب المواطن المخالف وإعادة زراعة الأرض بعد تبويرها وإحالة كافة المخالفين إلى النيابة العامة.

الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة

وأوضح رئيس مجلس مدينة شربين الحملات مستمرة على مدار 24 ساعة وبكثافة وفي الفترتين الصباحية والمسائية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الزراعة والأمن وقوات الشرطة للإزالة الفورية من خلال المعدات في حال ثبت أن المبنى مخالف.