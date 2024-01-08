«متحدث الوزراء»: توفير 580 مليون دولار عائد توطين صناعة 83 مستحضرا طبيا

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه جرى توطين 83 مستحضرا حتى الآن، وتبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

وبشأن النجاحات التي نفذتها مصر في تطوير صناعة الدواء، قال إنه تم زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 إلى 32 معملًا، ورفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري، ووصول الأجهزة المعملية إلى 700 جهاز، ورفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95% وخفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.

ولفت إلى أنه جرى توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال، وزيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية في عام 2023 لـ 258 مليون دولار، وزيادة صادرات مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار.