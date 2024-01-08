تراجع أسعار 5 سلع أساسية اليوم الاثنين.. أبرزها الذهب والأسمنت

تشهد أسعار 5 سلع أساسية، اليوم الاثنين، في الأسواق المصرية تراجعا ملحوظا وسط إقبال المواطنين على شراء بعض من هذه السلع باعتبارها سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وقد تتمثل تلك السلع في الذهب والسبائك والخضروات والفاكهة والأسمنت والأعلاف.

تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن استمرار تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية منذ شهر ديسمبر الماضي وحتى الآن متوقعا، نظرا لبدء العروة الشتوية في نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة، حيث انخفض سعر كيلو الطماطم بقيمة 5 جنيهات فيما تراجع التفاح بنحو 7 جنيهات.

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل ضبط أسعار العديد من السلع الأساسية مما يصب بالتأكيد في مصلحة المواطن المصري.

وتابع أن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم ما بين 3.5 و5.5 جنيه ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 و10 جنيهات، كما يتراوح سعر ما بين 10 و21 جنيه أما سعر الخيار البلدي يتراوح ما بين 8 و10 جنيهات.

وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر كيلو البرتقال البلدي يتراوح ما بين 5.5 و7.5 جنيه فيما يتراوح سعر اليوسفي ما بين 5 و9 جنيهات كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 11 و17 جنيه، ويتراوح سعر كيلو التفاح ما بين 25 و35 جنيها.

هبوط أسعار الذهب المحلية

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات انخفاض أسعار الذهب اليوم بقيمة 55 جنيها، وذلك بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، ويرجع سبب ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عالميا في ظل استمرار إقبال المواطنين على شراء الذهب من أجل الاستثمار، لذلك يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3245 جنيها، فيما يسجل سعر جرام عيار 24 داخل محلات الصاغة 3708 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 2781 جنيها.

انخفاض أسعار السبائك في مصر

وبالنسبة لأسعار السبائك في مصر تشهد اليوم تراجعاً ملحوظاً بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب مما يشجع المواطنين على الاستمرار في الشراء من أجل الادخار، حيث يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات 19344 جنيها أما سعر سبيكة الذهب 10 جرامات تسجل 38687 جنيها، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 إلى 386365 جنيها.

تراجع أسعار الأسمنت اليوم

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق المصرية تراجعاً يقدر بنحو 4 جنيهات، نتيجة وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء ليسجل سعر طن أسمنت المسلح 2130 جنيها، أما سعر طن أسمنت النصر يبلغ 2050 جنيها، كما وصل سعر طن أسمنت السهم 2020 جنيها، كما يسجل سعر طن أسمنت المصريين 2150 جنيها، وفقاً لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار الأعلاف

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الأعلاف اليوم 700 جنيه، مما يعود بالنفع على أسعار الدواجن في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، وبالنسبة لسعر طن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي يبلغ 14700 جنيه، فيما وصل سعر طن الذرة الصفراء التركي إلى 13800 جنيه كما يبلغ سعر القمح الأوكراني والروسي 11.5% 14700 جنيه.