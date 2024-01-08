لجان امتحانات مدرسة ابتدائية تتزين بالبالونات لاستقبال التلاميذ في الوادي الجديد

قامت مدرسة القلعة الابتدائية في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، بتزيين الفصول استعدادا لاستقبال تلاميذ صفوف النقل «الرابع والخامس والسادس» الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول غدا، بهدف توفير أجواء من السعادة والبهجة على الطلاب وكسر حاجز الرهبة من أداء أول أيام الامتحانات.

الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل في الوادي الجديد

وقال المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه المبادرة جاءت من مدرسة القلعة الابتدائية بمدينة الخارجة حيث تجرى بداخلها غدا الثلاثاء أول أيام امتحانات النقل لطلاب المرحلة الابتدائية، وتم الاطمئنان على الجاهزية والاستعداد لانطلاق الامتحانات.

تزيين الفصول بالبالونات

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أثناء متابعة الاستعدادات النهائية بما قامت به مدرسة القلعة الابتدائية بتزيين لجان الامتحانات، وذلك لتوفير الجو الملائم للطلاب وكسر حاجز رهبة أول أيام الامتحانات من خلال تزيين المقاعد بالبالونات.

والتقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالعاملين في المدرسة، وحرص على الاستماع لمجموعة من المقترحات والآراء التي طرحها الحضور في سبيل تحسين أداء العمل وتنفيذه على الوجه الأمثل، مؤكداً دعمه للجميع.