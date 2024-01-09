القمص موسى إبراهيم: تقنين الدولة 3160 كنيسة دليل حرصها على إنفاذ القانون

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الموافقة على تقنين أوضاع 187 كنيسة، جاء في إطار دفعات متتالية يجري تقنينها منذ صدور القانون، إذ وصل إجمالي الكنائس المقننة إلى 3160 كنيسة.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما يزيد قيمة الحدث اليوم هو ترأس رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، ما يعطي دفعة للعملية التنفيذية، التي من خلالها يجري تقنين الكنائس.

ولفت إلى أن حضور رئيس الوزراء الاجتماع، يكشف جدية واهتمام الدولة بإنفاذ هذا القانون، الذي كان يحتاجه المصريون المسيحيون؛ حتى يجدوا لأنفسهم دور عبادة متاحة، وقريبة من أماكن سكنهم.